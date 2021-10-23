В России сегодня вспоминают жертв теракта на Дубровке

Ровно 19 лет назад несколько десятков вооруженных боевиков захватили заложников в Театральном центре.

Традиционно в этот день у памятника жертвам терроризма рядом со зданием центра проходят траурные мероприятия. Второй год из-за пандемии их не анонсируют. В прошлом году, несмотря на это, люди все равно несли к монументу цветы и игрушки.

Теракт на Дубровке произошел в 2002 году. Тогда несколько десятков вооруженных боевиков взяли заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост». Они заминировали зал и требовали вывести войска из Чечни под угрозой расправы над артистами, работниками Театрального центра, зрителями. Всего в здании было около 900 человек, в том числе и дети. Спустя трое суток начался штурм. Был применен нервно-паралитический газ. Его состав не раскрыт до сих пор. Погибли 130 человек из числа заложников. При этом, по данным общественной организации «Норд-Ост», жертвами стали 174 человека. Несколько сотен выживших после теракта жаловались на проблемы со здоровьем.

Официально следствие отрицает связь между гибелью заложников и использованием нервно-паралитического газа при штурме.