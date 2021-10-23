В Вашингтоне анонсировали публикацию новых документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году

Они будут обнародованы к 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление Джо Байдена.

Отмечается, что в 1992 году Конгресс США принял решение о постепенном обнародовании данных, которые относятся к убийству Кеннеди, если они не нанесут вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны. Сейчас американские ведомства занимаются проверкой этих материалов.

Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить до декабря будущего года.