В Амурской области грузовой поезд протаранил грузовик

Водитель автомобиля погиб, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги. Авария произошла на переезде станции Ледяная.

Как сообщается, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли 14 вагонов и локомотив.

Из-за ЧП задерживается пассажирский поезд сообщением «Омск — Владивосток». Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.