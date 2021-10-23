Житель Краснодарского края скончался после суток, проведенных в отделении полиции

Перед этим он жаловался на пытки. Георгий Кавелидзе из кубанской станицы Тбилисской сначала впал в кому, а затем умер в районной больнице.

Согласно медицинскому освидетельствованию, причиной стали внутричерепные травмы, а также «травматический отёк головного мозга без открытой внутричерепной раны». Об этом организации «Комитет против пыток»* рассказала мать умершего Любовь Кавелидзе.

По её словам, участковый пришел к ним домой 23-его сентября и вызвал её сына в отделение. На следующий день суд признал жителя Кубани виновным в мелком хулиганстве, а полицейские позвонили матери с просьбой его забрать. По возвращению он рассказывал, что в отделении его избивали, дали ему какую-то таблетку и пытались заставить признаться в убийстве. Кавелидзе добавила, то у её сына была высокая температура, а из уха шла кровь.

Как сказали в «Комитете против пыток», Следственный комитет региона пообещал провести проверку по факту произошедшего.

Также ранее в этой организации сказали, что за последние четыре года получили 95 жалоб на полицейских и в большинстве случаев информация о применении насилия людьми в форме подтверждалась.