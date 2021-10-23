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07:04, 23 октября 2021

КПРФ на сегодняшнем пленуме подведет итоги выборной кампании

На заседании центрального комитета хотят определить задачи, которые стоят перед партией.

При этом будут ли коммунисты поднимать тему дальнейших митингов против результатов электронного голосования, не уточняется. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лишь сообщил, что речь будет идти о «выполнении наказов избирателей».

В конце сентября коммунисты проводили встречи со своими депутатами, на которых обсуждались фальсификации на прошедших выборах. Власти расценили их как митинги и оштрафовали несколько десятков человек за участие в них и за анонсы акций в социальных сетях. Силовики окружали здание Мосгордумы, где более двух суток ждали депутата от КПРФ Екатерину Енгалычеву, чтобы вручить ей повестку.

Осаждали полицейские и здание юридической службы коммунистов перед подачей исков в суд с требованием отменить итоги электронного голосования на выборах в Госдуму. Накануне пленума центрального комитета партии несколько заявлений суд отклонил.

Ранее сообщалось, что коммунисты пока не собираются проводить акции протеста и ждут решения пленума по дальнейшей стратегии партии.


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