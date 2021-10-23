В США начали расследование относительно вывода администрацией президента Джо Байдена войск из Афганистана

По данным газеты The Wall Street Journal, свои проверки проведут генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, Минздрава и Агентства по международному развитию.

Они также намерены разобраться с выводом дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны и экстренной эвакуацией афганских беженцев.

Как отмечает издание, специалисты будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.

Байден объявил о завершении операции в Афганистане 14 апреля.

Вывод войск начался в мае и закончился к началу сентября. После этого власть в стране захватили боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан».