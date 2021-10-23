Собянина попросили уравнять в правах концертные площадки с театрами и музеями

Их разрешено посещать по QR-кодам в нерабочие дни.

Об этом говорится в письме градоначальнику общественного омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольги Шпигальских, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Она ссылается на принцип юридического права, согласно которому однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом. Общественный омбудсмен отмечает, что отрасль «находится на грани банкротства».

Власти столицы из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период театры и музеи продолжат принимать зрителей, но только при предъявлении цифровых сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании. Допустимая заполняемость помещений составит не более 50%.