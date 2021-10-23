На Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии будут разыграны пять комплектов наград на отдельных снарядах

Ангелина Мельникова, которая уже выиграла личное многоборье, получит шанс добавить к золоту еще две медали — на брусьях и в опорном прыжке. Правда для этого нужно будет сильно постараться. Квалификацию в этих видах выиграла бразильянка Ребекка Андраде, а наша спортсменка имеет только четвертый результат и конкурентки у нее весьма сильные.

Мужчины разыграют три комплекта наград — в вольных упражнениях, на коне и на кольцах. Только в одном из видов у нас есть финалист. Григорий Климентьев показал в квалификации третий результат на кольцах. Впрочем, мужская команда России выступает в Китакюсю вторым составом. Наши лидеры олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Артур Далалоян чемпионат мира пропускают.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Японии закончится 24 октября.