Руководство Косова потребовало выслать из страны двух российских дипломатов

В посольстве в свою очередь это делать отказались.

Президент Вьоса Османи потребовала объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата из-за деятельности, дестабилизирующей «национальную безопасность и конституционный порядок страны».

В сообщении также сказано, что структуры Косова решительны в борьбе против влияния России, работающей над уничтожением достижений, которых местным властям, а также США, НАТО и ЕС удалось достигнуть в регионе. Какие именно действия дипломатов возмутили Османи, она не уточнила.

Поскольку Россия не признаёт независимость Косова, отдельного посольства в Приштине у неё нет. Диппредставительство в Белграде в свою очередь ответило, что дипломаты, о которых идёт речь, прошли официальную аккредитацию и занимались законной деятельностью.

Требование о высылке посольство не признаёт. В дипмиссии подчеркнули, что решения Приштины не имеют правовой силы.

Провозглашение независимости Косова от Сербии произошло в 2008-м году. Республику признали уже более девяноста стран.