Российские банки повысят ставки по вкладам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд кредитных организаций, в числе которых «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Московский кредитный банк». Эксперты прогнозируют ставки по некоторым вкладам в районе 8,5% на срок один год и более.

Накануне Центробанк резко поднял ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых. По данным регулятора, инфляция в настоящий момент складывается значительно выше прогноза.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила банки, что рост ключевой ставки будет продолжаться и превысит ожидания регулятора. Набиуллина также не исключила нестандартных подходов к повышению ключевой ставки.