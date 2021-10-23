Российские регионы уже с сегодняшнего дня получили право начать вводить нерабочие дни из-за коронавируса

Самыми сложными с точки зрения эпидемиологической ситуации, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, считаются Ставропольский край, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская и Саратовская области. Именно в этих регионах в первую очередь и рекомендовалось ввести нерабочие дни уже с сегодняшнего дня. Однако фактически никто из руководителей так и не продлил выходные.

Вместе с тем, есть и другие субъекты, где, по мнению федеральных властей, было бы уместно ввести ограничения. Большая их часть отказалась это делать, приняв решение о длинных выходных с 30 октября.

Одним из немногочисленных регионов, где в ближайшие дни начнутся выходные, стала Курская область, ограничения вступят в силу уже в понедельник, а закончатся, как и во всей стране, 7 ноября. Раньше общефедеральных нерабочие дни введут также Москва и Московская область. Там длинные выходные начнутся уже в четверг.

После завершения нерабочих дней в регионах могут усилить практику использования цифровых кодов для посещения общественных мест. Кроме того, субъекты с наиболее сложной ситуацией могут продлить выходные на своё усмотрение.