Здоровье президента Чехии Милоша Земана несколько улучшилось. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного госпиталя в Праге. 77-летний глава государства 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии. До этого он проходил плановую госпитализацию в течение восьми дней в сентябре. Земан страдает невропатией ног, нарушением слуха и пониженным артериальным давлением. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. В последнее время появилась информация, что у президента проблемы с печенью. По мнению врачей, ему может потребоваться около трех недель стационарного лечения. Члены конституционной комиссии сената предложили начать процедуру лишения Земана президентских полномочий.