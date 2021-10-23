Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатно. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%. Условием ее получения являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной. В этих условиях, по мнению собеседника РБК, заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно. Накануне Молдавия объявила режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Он будет действовать до 20 ноября.