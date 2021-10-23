На Камчатке вводят цифровые сертификаты для посещения общественных мест. С 30 октября QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе будут обязательны в заведениях общепита, фитнес-залах, театрах, музеях, библиотеках и для посещения различных мероприятий с участием более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на главу региона Владимира Солодова. По его словам, в связи с объявленными в России нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября ему поступило множество обращений от предпринимателей не закрывать полностью работу предприятий. Вводимые ограничения, как отметил Солодов, позволят это сделать.

Камчатка стала шестым регионом на Дальнем Востоке, где вводится пропускная система. Такие решения уже приняли в Амурской, Магаданской, Еврейской областях, Якутии и Приморском крае. Не исключают введения QR-кодов в Забайкалье. В Хабаровском крае пока изучают техническую возможность.