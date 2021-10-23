Пожар произошел в здании правительства Красноярского края. Возгорание локализовано на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. К тушению привлечено свыше 90 человек и 30 единиц техники.