Американский актер Питер Сколари, известный по сериалу «Закадычные друзья», скончался на 67-м году жизни. Последние два года он болел раком, сообщает CNN со ссылкой на его менеджера Эллен Саницки.

Сколари снялся в большом количестве фильмов, среди которых «Ньюхарт» и «Мерфи Браун». Также он играл вместе с Томом Хэнксом в комедийном шоу «Грустные друзья». В 2016 году актер стал лауреатом премии «Эмми» за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки». Кроме того, Сколари выступал в постановках на Бродвее.