Алека Болдуина заверили, что в пистолете, из которого он застрелил кинооператора, нет боевых патронов

Актера Алека Болдуина заверили, что в пистолете, из которого он случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, нет боевых патронов. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на показания. В них говорится, что ассистент режиссера не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.

ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико. Болдуин при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, ранил режиссера фильма «Раст» Джоэл Соуза и родившуюся в СССР кинооператора Галину Хатчинс. Позже она скончалась в больнице. В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.