Украина предложила Евросоюзу альтернативу газопроводу «Северный поток-2». Страна готова увеличить мощности по транзиту российского газа в Европу. 40 миллиардов кубометров газа возможно прокачать через ГТС Украины по нынешнему контракту с «Газпромом», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Кроме того, президент страны Владимир Зеленский предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом.
2021-10-23T04:05:36+03:00
2021-10-23T04:05:36+03:00
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04:05, 23 октября 2021
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