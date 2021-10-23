Украина предложила Евросоюзу альтернативу газопроводу «Северный поток-2». Страна готова увеличить мощности по транзиту российского газа в Европу. 40 миллиардов кубометров газа возможно прокачать через ГТС Украины по нынешнему контракту с «Газпромом», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Кроме того, президент страны Владимир Зеленский предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом.