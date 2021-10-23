«Фонтанка»:Власти Петербурга готовятся ввести ограничения на время нерабочих дней по московскому сценарию

Власти Санкт-Петербурга, по информации интернет-издания «Фонтанка», готовятся ввести ограничения на время нерабочих дней по московскому сценарию. Как рассказал информированный источник, ограничения могут ввести с 30 октября. В целом они будут повторять московские, но с небольшими послаблениями. В частности, помимо продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. Объявят о новых мерах, предположительно, сегодня вечером. «Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — сказал собеседник «Фонтанки». Он пояснил, что меры решили сделать симметричными московским, чтобы не стимулировать жителей столицы приезжать на каникулы в Петербург.
2021-10-23T04:04:56+03:00
2021-10-23T04:04:56+03:00
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04:04, 23 октября 2021
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