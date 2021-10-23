В конгрессе США потребовали объявить импичмент президенту Джо Байдену. С такой инициативой выступила сенатор от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Она обвиняет Байдена в злоупотреблении властью на посту вице-президента в интересах его сына Хантера, а также в попустительстве взяточничеству и по другим тяжким преступлениям. В документе подчеркивается, что Джо Байден «поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов». Грин требует его немедленного отстранения от должности и проведения судебного разбирательства. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность в дальнейшем.

Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, конгрессвумен является сторонницей различных теорий заговора.