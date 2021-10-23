США сообщили об авиаударе в Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный лидер «Аль-Каиды»

США сообщили об авиаударе в Сирии, в результате которого убит высокопоставленный лидер террористической группировки «Аль-Каида» Абдула Хамид аль-Матара. Удар был нанесен на северо-западе страны с помощью беспилотника MQ-9, сообщило Центральное командование ВС США. Отмечается, что данных о пострадавших среди мирных жителей нет.

В заявлении подчеркивается, что американская сторона продолжит наносить удары по боевикам «Аль-Каиды» и других террористических группировок, которые намереваются причинить вред США.

«Аль-Каида» – запрещенная в России террористическая группировка.