«Газпром» создает в российских подземных хранилищах исторически рекордный резерв газа — свыше 72 млрд куб. м

«Газпром» создает в российских подземных хранилищах исторически рекордный оперативный резерв газа — свыше 72 млрд куб. м. Суточная производительность хранилищ выйдет на «беспрецедентный уровень» — почти 850 млн куб. м. Об этом сообщила пресс-служба компании. Там пояснили, что в отопительный сезон 2020⁄ 2021 из российских хранилищ использовали более 60 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли. Теперь необходимо восполнить запасы.

Кроме того, в связи с меняющейся погодой за зимний месяц в Европе и России теперь можно считать и март. Это влияет на заполняемость хранилищ и их желаемую производительность.

Отмечается, что все мероприятия планово-профилактических и ремонтных работ уже выполнены.

