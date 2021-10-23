В Минпромторге опровергли официальный выход рекомендаций регионам по нерабочим дням. Они действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать, пояснила пресс-служба ведомства. Там отметили, что в СМИ оказалась рабочая версия документа.

Ранее издание РБК сообщило, что Минпромторг обратился к региональным властям с предложением разрешить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита и бытовых услуг в период нерабочих дней и других ограничений из-за коронавируса обслуживать посетителей при наличии действующего QR— кода о прививке или перенесенном заболевании.

Указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября подписал президент Владимир Путин. При этом главам регионам предоставлено право вводить нерабочие дни раньше или продлить их дольше.