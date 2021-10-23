Часть российской сборной по фигурному катанию не смогла получить визы для поездки на Гран-при в канадском Ванкувере

Часть российской сборной по фигурному катанию не смогла получить паспорта с визами для поездки на второй этап серии Гран-при в канадском Ванкувере. Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания. Речь идет, в том числе о Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Алене Косторной. В Федерации надеются, что документы придут в начале следующей недели. Получившие визы вылетят в Канаду в воскресенье. Соревнования намечены на 29-31-е октября.