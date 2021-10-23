Фонд им. Ахмата Кадырова подарил Мерседесы двум чеченским силовикам, прошедшим испытания на краповые береты Росгвардии

Фонд имени Ахмата Кадырова подарил автомобили Мерседес двум чеченским силовикам, прошедшим испытания на краповые береты Росгвардии. Речь идет о командирах республиканского ОМОНа и СОБР «Терек». Ранее сообщалось, что в ходе соревнований в Ставропольском крае бойцы центра специального назначения «Витязь» решили отказаться от своих беретов в знак протеста против того, что, пока они преодолевали полосу препятствий в полном обмундировании, чеченцев подвезли на автомобиле. Официально в Росгвардии эту информацию не подтверждают.