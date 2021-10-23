Число обращений россиян к психиатрам значительно выросло в период пандемии коронавируса. Это признала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По данным омбудсмена, сейчас в России зарегистрировано 5,5 миллиона таких пациентов. Число жалоб о нарушении прав граждан с ментальными расстройствами только с начала этого года уже вдвое превышает показатели прошлого. Также на треть выросло количество обращений от граждан, не согласных с решениями судов о признании их недееспособными.