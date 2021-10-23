Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию против коронавируса и гриппа. Уколы рекомендовано делать в разные части тела. Как сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, доклинические исследования показали, что при взаимодействии «Спутника V» с вакциной от гриппа отсутствует снижение иммуногенности обеих препаратов. Ранее рекомендовалось между введением вакцин против ковида и гриппа выдержать паузу в один месяц.

Накануне о безопасности применения двух вакцин заявили во Всемирной организации здравоохранения.