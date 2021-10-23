Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории. Предприниматель вышел на свободу из экстрадиционного изолятора. Об этом сообщил его адвокат Милош Вуксанович. По его словам, соответствующее решение принял судья-следователь Высшего суда республики. Другой представитель бизнесмена Марина Русакова сказала ТАСС, что бывшего владельца Черкизовского рынка не экстрадируют, как ранее того требовали российские правоохранительные органы. Чем руководствовались черногорские власти при принятии решения, не уточняется.

В Москве предпринимателя обвиняют в организации двух убийств, незаконном обороте оружия и в финансовых махинациях в особо крупных размерах. Бизнесмен вину отрицает.