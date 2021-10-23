2021-10-23T01:27:32+03:00 2021-10-23T01:27:32+03:00 https://echo.msk.ru/news/2923898-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу. Об этом сообщил один из его адвокатов. Ранее решение о госпитализации приняли в грузинском министерстве юстиции в связи с ухудшающимся состоянием здоровья политика на фоне голодовки, которую он держит уже более трех недель. Сам Саакашвили настаивает на госпитализации в гражданскую клинику.



Саакашвили арестовали в Грузии в канун местных выборов вскоре после возвращения с Украины. На родине на него возбуждено несколько уголовных дел, по уже вынесенным судебным решениям он должен провести в тюрьме минимум 6 лет. Саакашвили свою вину не признает и считает себя политзаключенным.