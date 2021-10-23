2021-10-23T01:24:04+03:00 2021-10-23T01:24:04+03:00 https://echo.msk.ru/news/2923896-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Z Архив новостей новости 5 2 6 380 Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд автомобилей по новым платным дорогам с 3 руб 65коп до 8 за 1км