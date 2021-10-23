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01:24,
23 октября 2021
Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд автомобилей по новым платным дорогам с 3 руб 65коп до 8 за 1км
Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3 рублей 65 копеек сразу до 8 за 1 км, а по уже построенным трассам – до 5 рублей. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что средний размер тарифа в России ниже, чем в европейских странах. Также в документе отмечается, что предлагаемое повышение позволит выполнить «сложные и капиталоемкие проекты», и регулировать транспортный поток при повышенном спросе.