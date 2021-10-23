Московские власти не ожидают в ближайшее время улучшения ситуации с коронавирусом. В столичных стационарах развертывается дополнительно 11 тысяч коек под ковид-пациентов. Об этом сказала телеканалу «Москва-24» вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова. По ее словам, заболеваемость растет на 30% уже шестую неделю подряд, что создает неимоверную нагрузку на городскую систему здравоохранения.

В Москве накануне выявили свыше 8 тысяч заболевших и почти 80 летальных исходов в сутки, это максимальные показатели с начала лета. В целом по России вновь обновились максимумы за все время пандемии – свыше 37 тысяч инфицированных и более тысячи умерших с ковидом.