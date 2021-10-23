Минпромторг опроверг информацию о рекомендации регионам о работе торговли и общепита по QR-кодам в нерабочие дни

Минпромторг опроверг информацию о рекомендации регионам о работе предприятий торговли и общепита по QR-кодам в период нерабочих дней. Ведомство не выпускало такой рекомендации, сказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее издание РБК сообщило, что Минпромторг предложил регионам разрешить непродовольственному ритейлу, а также заведениям общественного питания и объектам, оказывающим бытовые услуги, в период нерабочих дней и других ограничений из-за коронавируса принимать посетителей, если у них есть действующий сертификат вакцинации от коронавируса или недавно перенесенного ковида.