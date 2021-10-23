Соединенные Штаты будут защищать Тайвань в случае нападения Китая. С таким заявлением выступил президент США Байден.

Официальный Пекин, напомню, рассматривает де-факто независимый остров как одну из своих провинций, и грозится захватить силой, если сочтет это необходимым.

С отповедью американскому лидеру выступил официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбин.

Мы настоятельно призываем США строго соблюдать принцип «одного Китая». США следует осторожно действовать и высказываться по тайваньскому вопросу и воздерживаться от направления любых неверных сигналов сепаратистским силам на Тайване, чтобы избежать серьезного ущерба китайско-американским отношениям и стабильности в Тайваньском проливе".

Никто не должен недооценивать непоколебимую решимость, твердую волю и сильную способность китайского народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность.



В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналистов, последует ли примеру США военный альянс в целом.

