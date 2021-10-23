Московские власти не ожидают улучшения ситуации с ковидом в обозримом будущем и активно наращивают мощности городской системы здравоохранения. Об этом в интервью каналу «Москва-24» рассказала вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова.

В Москве выявляют уже свыше 8000 заболевших и почти 80 летальных исходов в сутки, это максимумы с начала лета. В целом по России сегодня вновь обновились максимумы за все время пандемии – свыше 37-ми тысяч и тысячи человек соответственно.

В связи с этим в первую неделю ноября Россия уйдет на нерабочую неделю, а также школьные и университетские каникулы, а столичный регион – закроется на частичный локдаун с 28-го октября. Работать продолжат только продуктовые, аптеки, больницы, службы жизнеобеспечения, а также театры с музеями – по цифровым кодам доступа для переболевших и вакцинированных, которые с ноября станут обязательными и для других общественных мест.

