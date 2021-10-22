Поступают опровержения сообщений о якобы обезглавленной в Афганистане участнице молодежной сборной по волейболу (об этом ранее писали местные СМИ). Теперь портал Alt News, который называет себя индийским сайтом, специализирующимся на расследованиях и проверке фактов указывает, что девушка на самом деле умерла сама еще до прихода талибов к власти.

Опубликовано даже предположительное фото ее надгробья с датой смерти 6-е августа (боевики захватили Кабул 15-го). А предположительный отец спортсменки опубликовал в соцсетях ее посмертное фото, на котором голова присутствует, правда, на шее виден непонятный красный след.