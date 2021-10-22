Часть сборной РФ по фигурному катанию не смогла паспорта с визами для поездки на второй этап серии Гран-при

Часть российской сборной по фигурному катанию не смогла получить паспорта с визами для поездки на второй этап серии Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает сайт Федерации фигурного катания. По ее данным, речь идет о спортсменках Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой, Алене Косторной, а также двух спортсменах и двух тренерах. В Федерации надеются, что документы придут в начале следующей недели. Получившие визы вылетят в Канаду в воскресенье. Соревнования намечены на 29-31 октября.