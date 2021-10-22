В Воронежской области суд взыскал с местной компании 290 млн рублей в пользу бывшего футболиста Александра Кержакова

В Воронежской области суд взыскал с местной компании 290 миллионов рублей в пользу бывшего футболиста Александра Кержакова. Таким образом, требования истца были удовлетворены в полном объеме. Спор возник из-за договора займа денег бизнесменам-владельцам фирмы у спортсменов.
2021-10-22T23:06:15+03:00
2021-10-22T23:06:15+03:00
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23:06, 22 октября 2021
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