Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг проверит углеродный рынок ЕС на предмет спекуляции, которая могла послужить причиной роста цен на газ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Еврокомиссии в этой связи полны решимости повысить независимость блока в энергетической сфере. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что оснований для падения цен пока не видит.

Стоимость тысячи кубометров газа в ЕС недавно доходила до 2000 долларов тогда как предыдущий максимум, державшийся с 2008-го, был вчетверо меньше.