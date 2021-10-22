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23:05, 22 октября 2021

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг проверит углеродный рынок ЕС на предмет спекуляции

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг проверит углеродный рынок ЕС на предмет спекуляции, которая могла послужить причиной роста цен на газ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Еврокомиссии в этой связи полны решимости повысить независимость блока в энергетической сфере. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что оснований для падения цен пока не видит.
Стоимость тысячи кубометров газа в ЕС недавно доходила до 2000 долларов тогда как предыдущий максимум, державшийся с 2008-го, был вчетверо меньше. 


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