Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг проверит углеродный рынок ЕС на предмет спекуляции, которая могла послужить причиной роста цен на газ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Еврокомиссии в этой связи полны решимости повысить независимость блока в энергетической сфере. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что оснований для падения цен пока не видит.
Стоимость тысячи кубометров газа в ЕС недавно доходила до 2000 долларов тогда как предыдущий максимум, державшийся с 2008-го, был вчетверо меньше.
Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг проверит углеродный рынок ЕС на предмет спекуляции
Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг проверит углеродный рынок ЕС на предмет спекуляции, которая могла послужить причиной роста цен на газ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Еврокомиссии в этой связи полны решимости повысить независимость блока в энергетической сфере. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что оснований для падения цен пока не видит.