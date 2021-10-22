В городе Коломб на севере Франции вооруженный ножом мужчина пытался напасть на полицейского, он застрелен, передает агентство AFP. По его данным, инцидент произошел во время проверки документов. Мужчина начал вести себя агрессивно, выкрикивать исламистские лозунги и достал нож. Его ранили в живот, он госпитализирован в критическом состоянии.
2021-10-22T23:05:18+03:00
2021-10-22T23:10:03+03:00
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23:05, 22 октября 2021
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