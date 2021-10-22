В Мозамбике под воздействием эволюции и браконьеров стали гораздо чаще рождаться слоны без бивней

Таковы результаты исследования, которые публикует международный авторитетный научный журнал Science. Причем изменения фиксируются за невероятно короткий – по меркам биологии – промежуток времени. С 1977-го по 92-й в Мозамбике шла гражданская война, когда охота на слонов особенно активизировалась – ведь обеим воюющим сторонам постоянно нужны были деньги. Теперь ученые установили, что если до войны мутация, отвечающая за отсутствие бивней, встречалась лишь у 18 процентов особей, то теперь ее частота подскочила до 33 процентов.