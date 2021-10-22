В Петербурге задержали сотрудника транспортной полиции по делу об ограблении аптеки, — сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, 13 октября полицейские вместе с неизвестным подельником в медицинских масках пришли в аптеку на Новочеркасской проспекте, достали предмет, похожий на пистолет, и потребовали отдать им всю выручку из кассы, после чего скрылись с добычей – 7 тысячами рублей. В полиции обещают уволить сотрудника, если его вину установит суд.

