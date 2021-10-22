Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей с 3 руб 65 коп сразу до 8 руб за 1 км, а по уже построенным трассам – до 5 руб. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что средний размер тарифа в России ниже, чем в европейских странах. Также в документе отмечается, что предлагаемое повышение позволит выполнить, цитата, «сложные и капиталоемкие проекты», и регулировать транспортный поток при повышенном спросе.