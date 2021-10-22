Московские власти не ожидают улучшения ситуации с ковидом в обозримом будущем и развертывают дополнительно 11000 коек под коронавирусных пациентов в столичных стационарах. Об этом в интервью каналу «Москва-24» рассказала вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова. По ее словам, заболеваемость растет на 30% уже шестую неделю подряд, что создает неимоверную нагрузку на городскую систему здравоохранения.

В Москве выявляют уже свыше 8000 заболевших и почти 80 летальных исходов в сутки, это максимумы с начала лета. В целом по России сегодня вновь обновились максимумы за все время пандемии – свыше 37 тысяч и 1000 человек соответственно.