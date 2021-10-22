Канцлер ФРГ Ангела Меркель попрощалась с лидерами ЕС, а также поблагодарила их за продуктивную работу: «Это, скорее всего, мое по мое последнее участие в европейском совете, поэтому я хочу поблагодарить вас за хорошее сотрудничество – днем и ночью. Для меня это всегда было большое удовольствие. Мы смогли преодолеть многие кризисы, но у нас ряд нерешённых проблем, и моему преемнику достается большое количество вызовов».

На вопрос о том, готова ли она будет участвовать в качестве посредника в переговорах в будущем в случае, если ЕС начнет распадаться, Ангела Меркель отвечать не стала.