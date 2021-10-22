Алек Болдуин, случайно застреливший на съемках оператора и ранивший режиссера, впервые прокомментировал случившееся

Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший на съемках фильма оператора и ранивший режиссера, впервые прокомментировал случившееся. Болдуин выразил соболезнования семье погибшей Галины Хатчинс и заявил, что полностью сотрудничает со следствием для установления причин произошедшего. «Нет слов, которые могли бы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы все восхищались», — написал сегодня в Твиттере Алек Болдуин, после того как в четверг на съемках фильма Ржавчина в штате Нью-Мексико произошла трагедия — исполнявший главную роль Болдуин случайно застрелил оператора 42-летнюю Галину Хатчинс (уроженку Украины) и ранил режиссера Джоэля Соузу (его жизни ничего не угрожает). Пистолет был частью реквизита и должен был быть заряжен холостыми патронами. Болдуин немедленно после инцидента дал показания шерифу, обвинения выдвинуты не были. Сейчас проводится следствие, которое должно установить, чем именно был заряжен пистолет и почему съемки сцены со стрельбой привели к фатальным последствиям. «Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы установить причины трагедии, написал Болдуин, и сообщил, что поддерживает связь с мужем Галины Хатчинс и предложил свою поддержку ему и его семье. «Мое сердце разбито», — сказал Болдуин, который покинул офис шерифа в слезах.

Международный альянс сотрудников индустрии развлечений заявил в письме, разосланным своим членам, что пистолет, который убил оператора «Ржавчины» Халину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соуза, произвел одиночный боевой выстрел.