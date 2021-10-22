Российские банки планируют поднять ставки по депозитам на 0,2-0,5% после решения ЦБ резко повысить ключевую ставку (с 6,75% сразу до 7,5%), пишет сайт РБК. Регулятор пошел на это из-за того, что инфляция продолжает расти. Ключевая ставка – это ставка, под которую Центробанк занимает деньги остальным банкам в экономике. Ее повышение действительно помогает сбить инфляцию, но тормозит и экономический рост (понижение — наоборот). Накануне заседания ЦБ экономисты сходились во мнении, что ставка будет повышена, но не ожидали, что это сделают так резко. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила банки, что рост ключевой ставки скорее всего будет продолжаться.

К концу года банкиры ожидают повышения ключевой ставки до 8-8,5%.