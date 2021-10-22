Бывший владелец Черкизовского рынка получил убежище в Черногории

По этому поводу его выпускают на волю. Предприниматель Тельман Исмаилов вышел на свободу из экстрадиционного изолятора, потому что официально получил в Черногории политическое убежище. Об этом объявил его адвокат Милош Вуксанович. По его словам, соответствующее решение принял судья-следователь Высшего суда республики. Другой представитель бизнесмена Марина Русакова сказала агентству ТАСС, что бывшего владельца Черкизовского рынка не экстрадируют, как ранее того требовали российские правоохранительные органы.

В Москве предпринимателя обвиняют в организации двух убийств, в незаконном обороте оружия и в финансовых махинациях в особо крупных размерах. Чем руководствовались черногорские власти, когда предоставили Исмаилову политическое убежище, не уточняется. Претензии российских правоохранительных органов ранее бизнесмен отрицал. Он говорил, что не причастен ни к одному из вменяемых ему эпизодов преступлений.

Также в начале месяца Черногорские власти задержали и бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Решения о том, будут ли экстрадировать экс-чиновника, местные власти пока не объявили.