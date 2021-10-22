Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс обжаловала решение суда отказать ей в иске к Сергею Шнурову

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс обжаловала решение суда отказать ей в иске к лидеру коллектива Сергею Шнурову. Вокс пытается судиться с Ленинградом из-за того, что после ее ухода из группы они продолжают исполнять почти 40 композиций с ее участием. За права на них бывшая вокалистка требует почти 20 миллионов рублей. Шнуров судебную тяжбу пока никак не комментировал.