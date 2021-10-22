В Испании решили вернуть все штрафы, уплаченные гражданами за нарушение режима самоизоляции во время пандемии. Для обратного перечисления денег правительство поручило создать рабочую группу. Такое решение приняли после того, как конституционный суд признал эти штрафы противоречащими основному закону королевства.
2021-10-22T21:37:47+03:00
2021-10-22T21:37:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2923850-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:37, 22 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Члены региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку Около полусотни членов региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку после того, как в партии начали составлять списки сторонников так называемого «умного голосования» (стратегии Алексея Навального)