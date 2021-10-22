В Испании решили вернуть все штрафы, уплаченные гражданами за нарушение режима самоизоляции во время пандемии. Для обратного перечисления денег правительство поручило создать рабочую группу. Такое решение приняли после того, как конституционный суд признал эти штрафы противоречащими основному закону королевства.