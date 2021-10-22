Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу. Это он передал журналистам через одного из пяти своих адвокатов. Такое решение ранее приняли в грузинском министерстве юстиции в связи с ухудшающимся состоянием здоровья Саакашвили на фоне голодовки, которую он держит уже более трех недель. Сам Саакашвили настаивает на госпитализации в гражданскую клинику.



Саакашвили арестовали вскоре после возвращения в страну из Украины в канун местных выборов. На родине на него завели сразу несколько уголовных дел, оп уже вынесенным судебным решениям он должен провести в тюрьме минимум 6 лет. Саакашвили свою вину не признает и считает себя политзаключенным.